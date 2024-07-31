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На арене «Мытищи» пройдёт финал Liga Pro Major 2024 по киберхоккею

На арене «Мытищи» пройдёт финал Liga Pro Major 2024 по киберхоккею
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В августе 2024 года пройдёт турнир Liga Pro Major 2024 по киберхоккею. Финал соревнования состоится на арене «Мытищи».

В рамках чемпионата сразятся 16 лучших игроков, участвовавших в регулярных турнирах от Liga Pro. Киберспортсмены были приглашены на ивент на основе сезонного рейтинга, заработанного на ивентах Ovi League и Liga Pro Series.

Liga Pro Major 2024 будет состоять из трёх игровых дней. 3 августа пройдёт групповая стадия, по итогам которой два лучших игрока из каждой группы выйдут в плей-офф, запланированный на 4 августа. Плей-офф будет играться до двух побед по олимпийской системе на выбывание.

10 августа на арене «Мытищи» можно будет пронаблюдать за противостоянием финалистов. Кроме этого, в этот день состоится финал турнира OVI Cyber Cup среди любителей и Матч легенд хоккея между командами под руководством Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова.

Освещать Liga Pro Major 2024 будут Артём Батрак, Виталий Магранов, Анжелика Егорова, аналитики и игроки Liga Pro. Трансляции всех матчей будут доступны в официальной группе в VK. Чтобы попасть на LAN-финал, нужно пройти регистрацию.

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