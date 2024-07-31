БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел дебютный трейлер аниме по «Терминатору» — премьера 29 августа

Вышел дебютный трейлер аниме по «Терминатору» — премьера 29 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер аниме по «Терминатору» — шоу получило название Terminator Zero. В ролике показали главных героев, ряд кровавых сцен, разбушевавшихся терминаторов на улицах городов и другие новые кадры.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Мультсериал расскажет историю новых персонажей, однако всё же станет частью официального канона. Сюжет крутится вокруг главной героини, которая прибывает в 1997 год из будущего, чтобы спасти учёного Малкольма Ли, который разрабатывает некий искусственный интеллект, способный противостоять Скайнету.

Все серии аниме выйдут в один день 29 августа в стриминговом сервисе Netflix. За создание шоу отвечает студия Production I.G., известная по «Призраку в доспехах», а также компания Skydance.

Материалы по теме
Видео
Вышел первый тизер Terminator Zero — релиз аниме по «Терминатору» уже 29 августа
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android