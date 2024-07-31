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«Я убит горем»: Джонатан Мейджорс — о замене Канга на Доктора Дума в «Мстителях»

«Я убит горем»: Джонатан Мейджорс — о замене Канга на Доктора Дума в «Мстителях»
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Недавно осуждённый актёр Джонатан Мейджорс дал интервью журналистам издания TMZ. В ходе разговора у звезды спросили, как он отнёсся к новости, что в следующей части «Мстителей» Канга Завоевателя заменили на Доктора Дума в исполнении Роберт Дауни-младшего.

Да, я убит горем. Я люблю Канга… Я думаю, справедливо, что мистера Дауни встречают с таким рвением, притязательностью и любовью…

Также Мейджорс заявил, если фанаты и Marvel захотят вернуть во вселенную Канга, то он бы с огромной радостью вернулся к роли. Напомним, Джонатан Мейджорс должен был стать главным злодеем саги Мультивселенной по имени Канг в новых фильмах Marvel.

Однако в 2023 году его бывшая девушка обвинила артиста в побоях, после чего адвокаты актёра собирали доказательства его невиновности, однако Мейджорса всё же признали виновным в апреле 2024 года. Сразу после начала судебных разбирательств от актёра отказались многие крупные американские бренды.

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