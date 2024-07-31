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Опубликован постер фильма «Анора» с Марком Эйдельштейном — премьера 17 октября

Опубликован постер фильма «Анора» с Марком Эйдельштейном — премьера 17 октября
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На этой неделе был опубликован постер фильма «Анора» с Юрой Борисовым («Кентавр», «Серебряные коньки») в главной роли. Напомним, в 2024 году картина получила главную награду Каннского кинофестиваля.

Сюжет картины рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Сказочная жизнь девушки быстро обрывается, как только родители мужа узнают о браке и пытаются его расторгнуть.

Вместе с Борисовым в ленте сыграли Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн («Страна Саша», «Сто лет тому вперёд»), Дарья Екамасова, Карен Карагулян и Ваче Товмасян.

Премьера ленты «Анора» в кинотеатрах России состоится 17 октября. Режиссёром картины выступил Шон Бэйкер, поставивший «Старлетку».

Постер

Фото: CRE FILM, NATION ENTERTAINMENT

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