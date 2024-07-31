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HBO подтвердила утечку финального эпизода второго сезона «Дома дракона»

HBO подтвердила утечку финального эпизода второго сезона «Дома дракона»
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31 июля в Сети появились фрагменты из восьмой, финальной серии второго сезона «Дома дракона». Премьера последнего эпизода состоится лишь 5 августа, однако многие важные для сюжета сцены оказались в TikTok, на YouTube и в других социальных сетях раньше времени.

Спустя некоторое время после утечки кинокомпания HBO отреагировала на случившееся и опубликовала сообщение для зрителей. В холдинге заявили, что оперативно удаляют все попавшие в интернет фрагменты, призвав фанатов дождаться официально выхода эпизода в ближайший понедельник.

Мы знаем, что в социальных сетях появились отрывки из финала второго сезона «Дома Дракона». Ролики были опубликованы после непреднамеренной ошибки нашего партнёра-дистрибьютора. HBO активно отслеживает и удаляет клипы из интернета — фанаты смогут посмотреть финальную серию целиком в ближайшие выходные на канале HBO и онлайн-кинотеатре Max.

Интересно, что это уже не первая утечка «Дома дракона». Осенью 2022 года финальный эпизод первого сезона также утёк в интернет из-за ошибки стороннего дистрибьютора.

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