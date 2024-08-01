Вышел балансный патч 7.37 для Dota 2 — в нём изменили аспекты и вернули Iron Talon

В ночь на 1 августа разработчики обновили клиент Dota 2 до версии 7.37. Новый балансный патч изменил способности и аспекты более чем 80 персонажей, а также обновил характеристики около 20 предметов.

Среди самых заметных нововведений — новый аспект на Lone Driud, с которым герой может использовать только три ячейки инвентаря, но усиливая пассивные эффекты предметов в них. Сильнее всего переработали Medusa, добавив ей новую способность на урон по области.

Разработчики также вернули в игру Iron Talon — теперь это нейтральный предмет второго разряда. Были также изменены или доработаны некоторые глобальные механики, такие как правила телепортации или истощения.

Полный список изменений патча 7.37 для Dota 2 на русском языке можно найти на официальном сайте игры.