Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет 26 декабря — третий сезон станет финальным

Netflix опубликовал ролик, в котором объявил дату премьеры второго сезона сериала «Игра в кальмара». В трейлере показали бегущих спортсменов, которые потом превращаются в участников игры.

Третий сезон, который станет финальным, выйдет в 2025 году. Ждать разрыва в несколько лет, как между первым и вторым сезоном, не придётся.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Первый сезон шоу вышел в 2021 году. «Игра в кальмара» стала одним из самых популярных шоу Netflix и установило несколько рекордов. После выхода проекта у него образовалась огромная фанатская база: шоу завирусилось в TikTok и других соцсетях. А ещё по проекту стали выпускать даже отдельные видеоигры.