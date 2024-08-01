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Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет 26 декабря — третий сезон станет финальным

Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет 26 декабря — третий сезон станет финальным
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Netflix опубликовал ролик, в котором объявил дату премьеры второго сезона сериала «Игра в кальмара». В трейлере показали бегущих спортсменов, которые потом превращаются в участников игры.

Третий сезон, который станет финальным, выйдет в 2025 году. Ждать разрыва в несколько лет, как между первым и вторым сезоном, не придётся.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Первый сезон шоу вышел в 2021 году. «Игра в кальмара» стала одним из самых популярных шоу Netflix и установило несколько рекордов. После выхода проекта у него образовалась огромная фанатская база: шоу завирусилось в TikTok и других соцсетях. А ещё по проекту стали выпускать даже отдельные видеоигры.

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