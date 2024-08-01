БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бри Ларсон намекнула, что она ещё вернётся к роли Капитана Марвел

Бри Ларсон намекнула, что она ещё вернётся к роли Капитана Марвел
Комментарии

Актриса Бри Ларсон, известная по роли Капитана Марвел в киновселенной Marvel, недавно пообщалась с журналистами на тему своего возвращения к образу персонажа.

В последний раз Капитан Марвел появлялась в фильме «Капитан Марвел 2» — там героиня вместе с Мисс Марвел и Моникой Рамбо противостояли общей угрозе, которая нависла над человечеством. Ларсон намекнула на возвращение к своей героине.

Вы знаете, если уж затрагивать будущее, есть вещи, которые я знаю, но пока не могу вам о них рассказать.

Первая часть «Капитана Марвел» вышла в 2019 году. Затем персонаж появлялся в «Мстителях: Война бесконечности» и «Мстителях: Финал». А потом выпустили вторую сольную картину, посвящённую Кэрол Дэнверс и её новым приключениям.

Материалы по теме
Пересказ сюжета фильма «Дэдпул и Росомаха»: что происходит в кино
Пересказ сюжета фильма «Дэдпул и Росомаха»: что происходит в кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android