«Не все выберутся живыми»: шоураннер «Пацанов» — о финальном сезоне

Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке в недавнем интервью поговорил про пятый и финальный сезон шоу. Его спросили о тех, будут ли в сезоне смерти важных персонажей.

Крипке, само собой, не стал называть, кто умрёт в финале сериала, но отметил, что каждый заслужит свою участь. Более того, по словам Эрика, «не все выберутся живыми».

Любой, кто умрёт в пятом сезоне, заслужит это… не все выберутся живыми.

Четвёртый сезон «Пацанов» завершился 18 июля. Теперь фанатам остаётся ждать пятый сезон, который станет для шоу финальным. Поклонники шоу опасаются, что может произойти ситуация, аналогичная «Сверхъестественному», — когда Крипке перестал работать над шоу, а The CW продолжал выпускать новые сезоны с другими руководителями.