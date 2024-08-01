БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Не все выберутся живыми»: шоураннер «Пацанов» — о финальном сезоне

«Не все выберутся живыми»: шоураннер «Пацанов» — о финальном сезоне
Комментарии

Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке в недавнем интервью поговорил про пятый и финальный сезон шоу. Его спросили о тех, будут ли в сезоне смерти важных персонажей.

Крипке, само собой, не стал называть, кто умрёт в финале сериала, но отметил, что каждый заслужит свою участь. Более того, по словам Эрика, «не все выберутся живыми».

Любой, кто умрёт в пятом сезоне, заслужит это… не все выберутся живыми.

Четвёртый сезон «Пацанов» завершился 18 июля. Теперь фанатам остаётся ждать пятый сезон, который станет для шоу финальным. Поклонники шоу опасаются, что может произойти ситуация, аналогичная «Сверхъестественному», — когда Крипке перестал работать над шоу, а The CW продолжал выпускать новые сезоны с другими руководителями.

Материалы по теме
Пересказ сюжета фильма «Дэдпул и Росомаха»: что происходит в кино
Пересказ сюжета фильма «Дэдпул и Росомаха»: что происходит в кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android