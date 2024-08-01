В России создали плёнку для защиты смартфонов от холодов

Издание «РИА Новости» сообщило, что студент Самарского университета имени Королёва разработал тонкую обогревательную плёнку для защиты гаджетов и аккумуляторов электромобилей во время морозов.

В пресс-службе учебного заведения отметили, что разработанный нагреватель экономичный — он потребляет минимум энергии, но при этом отлично выполняет свою функцию.

Как известно, аккумуляторные батареи, используемые в различных электронных устройствах, крайне чувствительны к низким температурам и очень быстро разряжаются на холоде. Нами был разработан специальный ультратонкий плоский нагреватель, который будет поддерживать оптимальную температуру в аккумуляторных системах и гаджетах, при этом он будет весьма экономичен, потребляя минимум энергии.

По словам разработчика, нагреватель будет получать электроэнергию напрямую от аккумулятора, который необходимо согреть. Для разных типов устройств будут разработаны специализированные системы подключения и отключения нагревателя. В данный момент уже создан первый прототип обогревателя и проводятся его тестирования.