Фильм «Angry Birds в кино 3» выйдет в 2026 году

В начале июня анонсировали третью часть мультфильма «Angry Birds в кино». Создатели показали небольшой тизер, но не назвали даже примерную дату релиза.

Во время недавнего интервью продюсер проекта отметил, что премьера мультфильма планируется на 2026 год. Более точную дату не назвали, зато теперь у зрителей хотя бы есть год выхода.

Джейсон Судейкис (озвучил Реда) и Джош Гэд (озвучил Чака) вернутся к своим ролям. Постановщиком триквела выступит Джон Райс — сорежиссёр сиквела и ведущий художник по раскадровке оригинального мультфильма. Другие подробности пока не раскрываются.

Первые две части собрали неплохую кассу в прокате и полюбились многим фанатом Angry Birds. Притом оценить проекты смогли и те, кто не играл в культовых «Злых Птичек».