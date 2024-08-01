Для съёмок фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», создатели фильма «Простоквашино» построили для съёмок целую деревню. Команда проекта уже приступила к натурным съёмкам, а саму деревню выстроили в Подмосковье.

По словам режиссёра Сарика Андреасяна, найти сказочную деревню было невозможно, потому что хотелось получить опредёленный цвет, ландшафт и фактуру. Поэтому было принято решение построить локацию самостоятельно.

Это полноценная деревня, в которой есть почта, дом дяди Фёдора. Если вы внезапно заедете сюда, то у вас будет полное ощущение, что здесь живут люди и деревня настоящая. Из компьютерной графики в нашем фильме только нарисованные животные, а всё остальное мы делаем по-настоящему.

Фото с деревней

Фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»

Концепция проекта такая — реальные актёры будут взаимодействовать в кадре с анимированными героями. Действие фильма развернётся во времена СССР. Роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину, а дядю Фёдора сыграет Роман Панков. Остальной актёрский состав пока держится в секрете.

У «Простоквашино» пока нет точной даты премьеры.