БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для съёмок фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню

Для съёмок фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», создатели фильма «Простоквашино» построили для съёмок целую деревню. Команда проекта уже приступила к натурным съёмкам, а саму деревню выстроили в Подмосковье.

По словам режиссёра Сарика Андреасяна, найти сказочную деревню было невозможно, потому что хотелось получить опредёленный цвет, ландшафт и фактуру. Поэтому было принято решение построить локацию самостоятельно.

Это полноценная деревня, в которой есть почта, дом дяди Фёдора. Если вы внезапно заедете сюда, то у вас будет полное ощущение, что здесь живут люди и деревня настоящая. Из компьютерной графики в нашем фильме только нарисованные животные, а всё остальное мы делаем по-настоящему.

Фото с деревней

Фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»

Концепция проекта такая — реальные актёры будут взаимодействовать в кадре с анимированными героями. Действие фильма развернётся во времена СССР. Роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину, а дядю Фёдора сыграет Роман Панков. Остальной актёрский состав пока держится в секрете.

У «Простоквашино» пока нет точной даты премьеры.

Материалы по теме
Пересказ сюжета фильма «Дэдпул и Росомаха»: что происходит в кино
Пересказ сюжета фильма «Дэдпул и Росомаха»: что происходит в кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android