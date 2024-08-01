Мэтт Дэймон горит желанием сняться в продолжении фильма «Шулера» 1998 года про покер

Издание Deadline сообщило, что актёр Мэтт Дэймон видит потенциал в сиквеле фильма «Шулера» 1998 года. По словам артиста, он вместе с Эдвардом Нортоном и другими обсуждал концепцию продолжения ленты.

Дэймон подчеркнул, что в мире покера за последние 25 лет произошло слишком много всего интересного и это хотелось бы отразить в картине.

Мы много говорили об этом, в течение многих лет, и мы пытаемся, и я увидела, как Эдвард Нортон несколько недель назад, как и все из нас, хотят сделать второй фильм. “Так много всего произошло в мире покера за последние 25 лет, было бы забавно пообщаться с этими ребятами.

Культовая классическая драма 1998 года с Дэймоном и Нортоном в главных ролях исследовала подпольный мир покера. Сюжет рассказывал о двух друзьях, которым нужно выиграть в покер, чтобы быстро расплатиться с большим долгом.