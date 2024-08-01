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Вышел мультсериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

Вышел мультсериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще»
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Сегодня на Amazon Prime Video вышел мультсериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Все десять эпизодов проекта можно посмотреть на сервисе, но в России он не работает.

Сюжет проекта рассказывает о том, как Брюс Уэйн становится Бэтменом, чтобы защищать мирных жителей Готэма и восстанавливать справедливость в городе. Действие шоу разворачивается в 1940-х годах.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Amazon Prime Video.

Исполнительными продюсерами выступили Джей Джей Абрамс и Мэтт Ривз, режиссёр «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Над шоу также работал продюсер Брюс В. Тимм — соавтор культового мультфильма про Бэтмена из 1990-х. Увидеть его почерк в особой стилистике не составит труда.

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