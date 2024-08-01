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Кристофер Ллойд вернётся к роли отца главного героя в сиквеле боевика «Никто»

Кристофер Ллойд вернётся к роли отца главного героя в сиквеле боевика «Никто»
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Издание Deadline сообщило, что Кристофер Ллойд вернётся в сиквеле боевика «Никто». Он вновь сыграет Дэвида Мэнселла, отца главного героя, Хатчерсона Мэнселла.

Тимо Тьяджанто выступит режиссёром фильма по сценарию Дерека Колстада, Аарона Рабина, Боба Оденкёрка и Умайра Алима

В фильме, ставшим кассовым хитом 2021 года, рассказывается про Хатчерсона Мэнселла, примерного семьянина, который постепенно раскрывает свой истинный характер после того, как его дом ограбили. В итоге это выливается в кровопролитную войну с российским криминальным авторитетом. Постановщиком оригинала был Илья Найшуллер, который никак не будет задействован в производстве продолжения.

Universal Pictures должна выпустить «Никто 2» 15 августа 2025 года.

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