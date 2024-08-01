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«Рингмастер забыл заглянуть в патче»: сообщество Dota 2 — об обновлении 7.37

В ночь с 31 июля на 1 августа в Dota 2 вышел балансный патч 7.37, значительно преобразивший мету игры. Представители киберспортивного сообщества дисциплины поделились своими мыслями по поводу обновления.

Стример Ярослав NS Кузнецов кратко описал масштабный патч:

Разработчики опять в мелочах (а порой и не в мелочах) поменяли буквально всех героев, кучу предметов, механик и взаимодействий. Если хотите знать, как и что теперь работает в компьютерной игре, учите новый реферат.

Прикольно сегодня будет играть командам на турнирах.

P.S. А, да, Рингмастер забыл заглянуть в патче. Ну ничего, бывает.

Кстати, раз уж речь зашла о турнирах, уже завтра российской 1win предстоит начинать выступление в плей-офф Elite League Season 2 на новом патче. Тренер команды Тимур Ahilles Кульмухамбетов прокомментировал сложившуюся ситуацию:

Представьте лица игроков, которым на турнире надо будет играть на новом патче. А… Это же мы.

А те киберспортсмены, которым не нужно выступать на турнирах прямо сейчас, уже вовсю ищут новые «имбы». Вот, например, совет от саппорта Tundra Esports Эдгара 9Class Налтакяна:

По патчу: из «имб» нашёл Фуриона, используйте. Остальное всё сделали балансным как будто.

Интересное изменение подметил и про-игрок Илья Lil Ильюк:

Новый аспект на Визажа выглядит интересно. Если увидите его на саппорте, это я придумал.

Контентмейкер Андрей Dread Голубев, в свою очередь, вспомнил времена, когда игрокам в Dota 2 больше полугода приходилось играть на одном патче:

Пока все спали и не ожидали, вышло обновление. А помните, как совсем недавно все играли на одном патче более полугода? Как обычно, где-то изменения номинальные, а где-то убийство или оживление героев.