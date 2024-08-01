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Вышел трейлер боевика «Агент на уикенд» на русском языке — премьера в России 3 октября

Вышел трейлер боевика «Агент на уикенд» на русском языке — премьера в России 3 октября
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Кинокомпания Capella Film выпустила трейлер фильма «Агент на уикенд» на русском языке. Премьера ленты в России официально состоится 3 октября.

Сюжет ленты расскажет про офицера службы по борьбе с наркотиками, который посещает Тайбэй. Там он встречает свою бывшую любимую женщину. Паре предстоит уберечь друг друга от местных преступников и попытаться вновь полюбить друг друга.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат EuropaCorp.

Режиссёром фильма выступил Джордж Хуанг, снявший ленту «Среди акул». Продюсером и сценаристом выступил именитый режиссёр Люк Бессон, снявший «Люси» и принимавший участие в создании франшизы «Такси».

Главные роли в картине исполнили Люк Эванс, Квай Луньмэй и Сон Ган.

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