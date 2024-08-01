Режиссёр боевика «Дом у дороги» не получил ни цента после успеха фильма на Amazon Prime

21 марта состоялась премьера боевика «Дом у дороги» — ремейка одноимённой картины 1989 года. Картина с Джейком Джилленхолом оказалась одной из самых успешных проектов в истории Amazon: за первые 10 дней боевик посмотрели более 50 млн зрителей.

Тем временем режиссёр фильма Даг Лайман продолжает жаловаться на несправедливую судьбу ленты и её создателей. Дело в том, что изначально она должна была выйти в большом прокате, однако в последний момент Amazon якобы решила выпускать фильм в онлайн-кинотеатре Prime Video. В результате ремейк стал большим успехом, но сами Лайман и Джелленхол не получили с этого ни цента

Моя проблема с «Домом у дороги» заключается в том, что фильм делался для MGM и его должны были отправить в кинопрокат. Всем заплатили сумму, которая предназначалась за будущий показ в кинотеатрах. Затем в Amazon изменили решение, но никто из нас не получил за это компенсацию. Фильм посмотрело 50 миллионов человек, но я не получил с этого ни цента. Джейк Джилленхол не получил ни цента. Продюсер Джоэл Сильвер не получил ни цента. Это неправильно!

Постановщик отметил, что у него нет претензий к стриминговым сервисам как таковым — они обеспечивают многих людей в киноиндустрии работой. Однако Лайман хочет, чтобы успешные фильмы в онлайн-кинотеатрах также приносили пользу своим создателям, а не только дистрибьюторам.

Тем временем Amazon уже работает над «Домом у дороги 2». Кто снимет картину и вернётся ли Джеллнхол к главной роли, неизвестно.