Liquid и российская 1win в верхней сетке — итоги групповой стадии Elite League S2 по Доте

Завершилась вторая групповая стадия международного чемпионата Elite League Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Второй этап соревнования в Перу определял исключительно положение команд в плей-офф. По итогам групп четыре коллектива прошли в верхнюю сетку, а остальные ростеры попали в нижнюю. Ивент никто не покинул.

Итоги групповой стадии Elite League Season 2 по «Доте» Фото: Liquipedia

В верхнюю сетку плей-офф прошла российская 1win, которой в первом раунде предстоит столкнуться с североамериканской nouns. Во втором матче верхней сетки встретятся фавориты соревнования Team Liquid и OG из Европы.

В нижней сетке за право продолжить выступление на Elite League S2 будут сражаться BOOM Esports и beastcoast, а также Shopify Rebellion и Execration.

Турнир Elite League S2 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 25 июля по 4 августа в Лиме, Перу. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.