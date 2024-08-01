YouTube на ПК перестал загружать видео по всей России

Во второй половине июля популярный видеохостинг YouTube начали масштабно замедлять в России. Как объяснили депутаты, это «вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса».

1 августа пользователи Сети из разных уголков России начали сообщать об ещё более серьёзных мерах по отношению к сайту. У многих россиян полностью перестали загружаться видео на YouTube в любом качестве, хотя на сам портал они всё ещё могут зайти. За последние 12 часов на портале Downradar появилось более 500 жалоб о работе сервиса в стране.

В редакции «Чемпионата» также столкнулись с проблемой: на домашнем интернете ролики просто не загружаются ни в каком виде. На мобильной связи («Билайн», «Мегафон») проблемы не наблюдаются.

График жалоб на работу YouTube Фото: Downradar

Тем временем в Госдуме сообщают, что с 5 августа YouTube замедлят в России сразу на 70%. Ситуация в основном затронет десктопную версию платформы, тогда как мобильный клиент пострадает не так сильно.