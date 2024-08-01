Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер криминальнгого триллера The Silent Hour с Юэлем Киннаманом

Вышел трейлер криминальнгого триллера The Silent Hour с Юэлем Киннаманом
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Republic Pictures опубликовала трейлер криминального триллера The Silent Hour с Юэлем Киннаманом в главной роли. Юэль известен ролями в сериале «Убийство» и фильме «Отряд самоубийц» 2016 года.

Главным героев ленты выступает бостонский детектив Фрэнк Шоу, который возвращается на службу после того, как из-за травмы он навсегда потерял слух. Ему поручено выступить переводчиком для Авы Фремонт, глухой свидетельницы жестокого бандитского убийства. Случается так, что Фрэнк и Ава остаются вдвоём в многоквартирном доме в окружении преступников.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Movies. Права на видео принадлежат Republic Pictures.

Режиссёром ленты выступил Брэд Андерсон, снявший «Машиниста» с Кристианом Бейлом.

Фильм получит официальный прокат в России, который намечен на 10 октября.

Материалы по теме
Пересказ сюжета фильма «Дэдпул и Росомаха»: что происходит в кино
Пересказ сюжета фильма «Дэдпул и Росомаха»: что происходит в кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android