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Кто первым поднял 15 000 MMR в «Доте»

Малайзиец Ws стал первым игроком в Dota 2, достигшим отметки в 15 000 MMR
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Малайзийский киберспортсмен Чанг Ws Вей Шен из состава Talon Esports стал первым игроком в Dota 2, которому удалось поднять 15 000 MMR. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

Малайзийцу удалось достичь рекордной отметки 1 августа 2024 года после выхода масштабного патча 7.37. Он стал первым игроком в «Доту», которому покорилось данное количество рейтинга. Стоит отметить, что менее месяца назад Ws поднял 14 000 MMR.

На текущий момент киберспортсмен занимает первую строчку в списке лучших игроков в Dota 2 Юго-Восточной Азии. За последнюю неделю процент побед Чанга в матчмейкинге составил более 78% при 23 играх. Он использовал таких персонажей, как Timbersaw, Marci и Beastmaster.

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