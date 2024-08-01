Малайзиец Ws стал первым игроком в Dota 2, достигшим отметки в 15 000 MMR

Малайзийский киберспортсмен Чанг Ws Вей Шен из состава Talon Esports стал первым игроком в Dota 2, которому удалось поднять 15 000 MMR. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

Малайзийцу удалось достичь рекордной отметки 1 августа 2024 года после выхода масштабного патча 7.37. Он стал первым игроком в «Доту», которому покорилось данное количество рейтинга. Стоит отметить, что менее месяца назад Ws поднял 14 000 MMR.

На текущий момент киберспортсмен занимает первую строчку в списке лучших игроков в Dota 2 Юго-Восточной Азии. За последнюю неделю процент побед Чанга в матчмейкинге составил более 78% при 23 играх. Он использовал таких персонажей, как Timbersaw, Marci и Beastmaster.