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Вышел русский ТВ-ролик фильма «Бордерлендс» к скорой премьере экранизации

Вышел русский ТВ-ролик фильма «Бордерлендс» к скорой премьере экранизации
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Кинокомпания Lionsgate и дистрибьютор Global Film представили рекламный ролик из фильма «Бордерлендс» — экранизации знаменитой серии космических шутеров от первого лица. Премьера фильма с Кейт Бланшетт и Джеком Блеком состоится 9 августа в мировых кинотеатрах, а до России лента доберётся на сутки раньше, 8-го числа.

Именно этот ролик сейчас показывают на телевидении и онлайн-площадках к грядущей премьере. Картина официально выйдет в стране с привычным русским дубляжом.

Фильм «Бордерлендс» расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

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