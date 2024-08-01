Вышел трейлер детективного сериала «Любопытная Варвара» со звёздами «Папиных дочек»

Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер сериала «Любопытная Варвара». Премьера детского детектива состоится 1 сентября в стриминговом сервисе, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

«Любопытная Варвара» расскажет историю 10-летней Варвары Смородиной — вундеркинда и очень начитанной девочки, которая мечтает стать сыщицей, как её дедушка. Приехав на лето к бабушке и дедушке, она сталкивается с массой таинственных преступлений и берётся за их расследование вместе со своим новым другом — простодушным сельским мальчиком Васей.

Главные роли в сериале исполнили Полина Айнутдинова («Папины дочки. Новые»), Сергей Фёдоров («Кибердеревня»), Людмила Артемьева («Баба Яга спасает мир»), Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром проекта выступил Юрий Коробейников («Грозный папа»).