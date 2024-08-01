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Стартовали съёмки триллера «Пранкер» с Алексеем Серебряковым — премьера в 2025 году

Стартовали съёмки триллера «Пранкер» с Алексеем Серебряковым — премьера в 2025 году
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Кинокомпании Bazelevs и «Пандора» объявили о старте съёмок триллера «Пранкер» с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым. Также было опубликовано несколько кадров из грядущего фильма.

Согласно синопсису, профессиональный пранкер обманом выманивает секретную информацию про коррупционеров и больших «шишек» и считает, что таким образом он вершит справедливость. Но однажды он сам оказывается втянут в конфликт бизнес-конкурентов, в ходе которого под ударом безопасность близких ему людей.

Также в актёрский состав вошли Кристина Кучеренко, Юрий Чулков, Ирина Ракшина и другие. Режиссёром и сценаристом ленты выступил Александр Харламов.

Премьера «Пранкера» в кинотеатрах России состоится в начале 2025 года.

Кадры из фильма

Фото: Пресс-служба Bazelevs

Фото: Пресс-служба Bazelevs

Фото: Пресс-служба Bazelevs

Фото: Пресс-служба Bazelevs

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