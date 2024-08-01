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Хоакин Феникс и Леди Гага — на новых кадрах со съёмок «Джокера 2»

Хоакин Феникс и Леди Гага — на новых кадрах со съёмок «Джокера 2»
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На этой неделе было опубликовано множество кадров со съёмок фильма «Джокер: Безумие на двоих». На кадрах изображены Хоакин Феникс, Леди Гага и режиссёр картины Тодд Филлипс.

«Джокер 2» продолжит историю комика Артура Флека, страдающего от психологических проблем. Главный герой выбирается из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Изначально фильм «Джокер: Безумие на двоих» покажут в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре, а премьера в кинотеатрах по всему миру состоится 4 октября.

Кадры со съёмок

Фото: Joaquin Phoenix Updates/Warner Bros.

Фото: Joaquin Phoenix Updates/Warner Bros.

Фото: Joaquin Phoenix Updates/Warner Bros.

Фото: Joaquin Phoenix Updates/Warner Bros.

Фото: Joaquin Phoenix Updates/Warner Bros.

Фото: Joaquin Phoenix Updates/Warner Bros.

Фото: Joaquin Phoenix Updates/Warner Bros.

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