Фильм «Дэдпул и Росомаха» вышел в кинотеатрах России

26 июля состоялась мировая премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» — одной из важнейших картин киновселенной Marvel за последние годы. Лента так и не добралась до кинотеатров России из-за ухода компании из страны, а неофициальные показы сдвигались на неопределённый срок вплоть до конца месяца.

3 августа в России состоялась неофициальная премьера блокбастера с русским дубляжом для стран СНГ. Ленту по сложившейся традиции показывают с помощью «предсеансового обслуживания» перед различными короткометражными лентами.

Тем временем аналитики предрекают «Дэдпулу и Росомахе» гигантские сборы. Лента может стать первым фильмом киновселенной Marvel со времён «Человека-паука: Нет пути домой», который собрал более $ 1 млрд в прокате. Сейчас сборы ленты превышают $ 500 млн.