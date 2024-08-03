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Фильм «Дэдпул и Росомаха» вышел в кинотеатрах России

Фильм «Дэдпул и Росомаха» вышел в кинотеатрах России
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26 июля состоялась мировая премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» — одной из важнейших картин киновселенной Marvel за последние годы. Лента так и не добралась до кинотеатров России из-за ухода компании из страны, а неофициальные показы сдвигались на неопределённый срок вплоть до конца месяца.

3 августа в России состоялась неофициальная премьера блокбастера с русским дубляжом для стран СНГ. Ленту по сложившейся традиции показывают с помощью «предсеансового обслуживания» перед различными короткометражными лентами.

Тем временем аналитики предрекают «Дэдпулу и Росомахе» гигантские сборы. Лента может стать первым фильмом киновселенной Marvel со времён «Человека-паука: Нет пути домой», который собрал более $ 1 млрд в прокате. Сейчас сборы ленты превышают $ 500 млн.

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