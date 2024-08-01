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В России резко вырос спрос на комплектующие для ПК

В России резко вырос спрос на комплектующие для ПК
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Как сообщают журналисты издания «Известия», в России резко вырос спрос на комплектующие для ПК — в некоторых случаях почти в пять раз. Представители одного из маркетйплейсов поделились, что интерес к процессорам увеличился на 327%, на материнские платы — на 263%, а на оперативную память — на 186%.

Кратно увеличился интерес и к видеокартам — за первое полугодие 2024 года россияне купили их почти в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого. В топе модели от NVIDIA.

По словам экспертов, сейчас россияне возвращаются к практике сборки ПК на дому. Этому поспособствовал уход из России крупнейших мировых компьютерных брендов. Также подчёркивается, что сборка ПК из заранее купленных комплектующих гораздо дешевле и эффективнее.

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