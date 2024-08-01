Virtus.pro заняла последнее место на топ-турнире Clavision: Snow Ruyi по «Доте»

Российский состав Virtus.pro по Dota 2 занял 9-10-е место на международном чемпионате Clavision: Snow Ruyi с призовым фондом $ 500 тыс.

В первом раунде нижней сетки плей-офф VP столкнулась с ростером Talon Esports из Юго-Восточной Азии. Команда Чанга Ws Вей Шена, который стал первым игроком в истории «Доты» с 15 000 MMR, разгромила «медведей» со счётом 2:0.

В итоге Virtus.pro первой покинула соревнование в Китае, заняв 9-10-е место и заработав $ 17,5 тыс. На турнире российский коллектив выступал с двумя временными игроками Дмитрием DR.bum Тажибаевым и Владиславом Rein Косыгиным, которые заменили Владислава Antares Кертмана и Артёма fng Баршака.

Топ-турнир Clavision: Snow Ruyi по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования 10 команд, в том числе российская Team Spirit, сражаются за призовой фонд в размере $ 500 тыс.