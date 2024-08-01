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Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина — на кадрах из фильма «Простоквашино»

Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина — на кадрах из фильма «Простоквашино»
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На этой неделе пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг» поделилась ворохом новых кадров из грядущего фильма «Простоквашино». На некоторых из них изображён Иван Охлобыстин в образе почтальона Печкина.

В ленте реальные актёры будут взаимодействовать в кадре с анимированными героями. Действие фильма развернётся во времена СССР. Сарик Андреасян, который выступает режиссёром ленты, отметил, что в фильме важно отдать дань уважения оригинальным произведениям и мультфильму.

Напомним, это первый проект в рамках сотрудничества телеканала ТНТ, «Газпром-Медиа Холдинга» и киностудии «Союзмультфильм».

Судя по современным срокам производства фильмов и сериалов, премьера ленты может состояться в начале 2025 года. Точные сроки и дата пока не раскрываются.

Иван Охлобыстин в образе почтальона Печкина

Фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»

Фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»

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