Джейми Ли Кёртис извинилась за едкие шутки в сторону Marvel

На прошедшем мероприятии Comic-Con 2024 в Сан-Диего журналист Джош Хоровиц провёл викторину для ряда актёров. В ней приняла участие Джейми Ли Кёртис («Хэллоуин», «Правдивая ложь»), которая ранее уже отмечалась едкими выпадами в сторону фильмов Marvel.

Актрису спросили, на какой сейчас фазе находится КВМ. На это Кертис ответила, что «на плохой» — за данную шутку она подверглась шквалу критики в социальных сетях. Спустя пару дней звезда всё-таки принесла извинения за своё высказывание.

Мои комментарии о Marvel были глупыми, и я сделаю лучше. Я обратилась к Кевину Файги напрямую, чтобы больше не играть в этой грязной песочнице, которую мы называем интернетом.

Следующим крупным фильмом с участием Джейми Ли Кертис станет «Бордерлендс» — в ленте она исполнит роль доктора Патрисии Таннис.