Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6 проверили на прочность — он загорелся в ходе теста

Блогер JerryRigEverything регулярно выпускает видео, в которых проверяет на прочность различные устройства и автомобили. Подопытным в его последнем ролике стал складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6.

Видео доступно на YouTube-канале JerryRigEverything. Права на видео принадлежат JerryRigEverything.

Сначала блогер проверил оба дисплея гаджета: на внутреннем экране появились царапины от инструмента с твёрдостью два по шкале Мооса, а внешний сдался только под напором приспособления с шестым уровнем. Ко всему прочему, девайс прошёл тест на сгибания и не сломался.

Также блогер насыпал песок на внутренний дисплей и в складки шарнира смартфона. После этого сам экран не пострадал, однако песчинки застряли в механизме, создавая хруст при сгибаниях. В конечном счёте автор видео пришёл к выводу, что Samsung Galaxy Z Fold 6 – весьма надёжное устройство.

Напомним, Galaxy Z Fold 6 получил основной 7,6-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-дисплей с частотой обновления 120 Гц и внешний экран размером в 6,3-дюйма. Ёмкость аккумулятора составила 4400 мА/ч.