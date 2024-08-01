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Мы разыгрываем геймпад DualSense с автографом Александра Овечкина

Мы разыгрываем геймпад DualSense с автографом Александра Овечкина
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В честь финала турнира Liga Pro Major 2024 по киберхоккею совместно с каналом LigaPro мы проводим розыгрыш коллекционного геймпада. Победитель получит DualSense с автографом легендарного хоккеиста Александра Овечкина.

Роспись великого спортсмена будет красоваться на передней панели устройства. Корпус геймпада выполнен в классической чёрно-белой раскраске.

Фото: Чемп.PLAY/Liga Pro

Условия конкурса очень простые

  • Быть подписчиком телеграм-канала Чемп.PLAY;
  • Быть подписчиком телеграм-канала Liga Pro;
  • Нажать кнопку «Хочу геймпад!» под данным постом в канале «Чемп.PLAY».

Победителя розыгрыша определим случайным образом 12 августа в 14:00 мск. Чтобы не пропустить подведение итогов, перейдите в наш телеграм-канал «Чемп.PLAY» — там счастливчика и объявим.

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