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В Chrome добавят функцию сравнения товаров с разных вкладок

В Chrome добавят функцию сравнения товаров с разных вкладок
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Как сообщают журналисты издания The Verge, в бразуере Chrome появится ИИ для сравнения характеристик различных товаров. Новая функция получила названием «Сравнение вкладок».

Как будет выглядеть новая вкладка

Фото: Google

Принцип её работы будет основан на генеративном ИИ, который собирает данные о продуктах из открытых вкладок и оформляет их в одну таблицу. На скриншоте выше видно, что пользователь хочет приобрести портативную колонку и собирается выбрать один из трёх наиболее понравившихся вариантов.

Нейросеть собирает данные о цене, мощности, отзывах, объёме аккумулятора и выносит для каждого товара конечный вердикт. В Google считают, что подобный инструмент сильно облегчит жизнь пользователей.

Однако у ИИ есть и ограничения. К примеру, пользователь не сможет сравнить сразу более 10 различных элементов.

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