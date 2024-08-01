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«Головоломка 2» вошла в топ-10 самых кассовых фильмов в истории

«Головоломка 2» вошла в топ-10 самых кассовых фильмов в истории
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На этой неделе мультфильм «Головоломка 2» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов в истории. Лента обогнала по сборам первых «Мстителей» с их результатом в $ 1,52 млрд. Проекту не хватает совсем немного, чтобы подняться ещё на строчку выше, сместив «Короля Льва» с его $ 1,65 млрд.

Топ-10 самых кассовых фильмов в истории

  1. «Аватар» — $ 2,92 млрд;
  2. «Мстители: Финал» — $ 2,79 млрд;
  3. «Аватар: Путь воды» — $ 2,32 млрд;
  4. «Титаник» — $ 2,26 млрд;
  5. «Звёздные войны: Пробуждение Силы» — $ 2,07 млрд;
  6. «Мстители: Война бесконечности» -  $ 2,05 млрд;
  7. «Человек-паук: Нет пути домой» - $ 1,92 млрд;
  8. «Мир Юрского периода» — $ 1,67 млрд;
  9. «Король Лев» — $ 1,65 млрд;
  10. «Головоломка 2» - $ 1,53 млрд.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

Мировая премьера анимационной картины состоялась 14 июня. В стриминговых сервисах мультфильм появится осенью.

Наши впечатления от мультфильма:
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