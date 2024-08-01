Съёмки «Энолы Холмс 3» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом стартуют в начале 2025 года

Как сообщает портал What's on Netflix, создатели серии фильмов «Энола Холмс» готовятся к старту съёмок третьей части франшизы. По предварительным данным, сценарий ленты будет готов осенью, а съёмки должны стартовать в начале 2025 года.

Оригинальная «Энола Холмс» вышла на Netflix в 2020 году и рассказывала о приключениях сестры знаменитого детектива Шерлока Холмса, в 2022-м вышло продолжение ленты. Главные роли в обоих фильмах исполнили Милли Бобби Браун («Очень странные дела») и Генри Кавилл («Ведьмак») — они же вернутся и в продолжении.

Информация косвенно подтверждается анонсом третьей части от Netflix прошлой осенью, а также производственным графиком пятого сезона «Очень странных дел». Согласно ему, съёмки финала мистического сериала завершатся в конце 2024 года, после чего Милли Бобби Браун сможет приступить к работе над следующим проектом.