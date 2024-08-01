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Результат матча Cloud9 — Ninjas in Pyjamas (BLAST Premier: Fall Groups 2024 по Counter-Strike 2)

Новый состав Cloud9 по CS2 вылетел с турнира BLAST Premier: Fall Groups 2024
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Состав Cloud9 по Counter-Strike 2 проиграл матч в нижней сетке топ-турнира BLAST Premier: Fall Groups 2024 и покинул соревнование.

После поражения от FaZe Clan в верхней сетке групповой стадии со счётом 1:2 Cloud9 столкнулась с ростером Ninjas in Pyjamas в матче на вылет. Несмотря на то, что обновлённый состав команды Кирилла Boombl4 Михайлова одержал победу в первой игре, завершить серию в свою пользу «Клауда» не смогли.

В итоге в рамках соревнования Cloud9 остановилась на 13-16-м месте и лишилась шанса отобраться напрямую на топ-турнир BLAST Premier: Fall Final 2024. Вместо этого коллектив сыграет на чемпионате BLAST Premier: Fall Showdown 2024, где поборется с другими составами за последний слот на главном ивенте серии турниров в этом году.

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