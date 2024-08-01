На The International 2024 по «Доте» пройдёт конкурс косплея с призовым фондом € 18,5 тыс.

На главном турнире года по «Доте» The International 2024 состоится конкурс косплея с призовым фондом € 18,5 тыс.

Участники конкурса должны будут представить тематический косплей, посвящённый вселенной Dota 2. Сначала косплеерам предстоит пройти предварительный этап, который состоится 12 сентября, после чего 15 сентября они смогут продемонстрировать свои работы на главной сцене чемпионата по «Доте».

Всего на сцену для участия в конкурсе будут допущены 10 человек, которые разыграют между собой € 18,5 тыс. Призовой фонд будет распределён следующим образом:

победитель — € 5 тыс.;

лучшая техника — € 2,5 тыс.;

лучшее перевоплощение — € 2,5 тыс.;

выбор судей — € 2,5 тыс.;

оставшиеся финалисты — по € 1 тыс.

Топ-турнир The International 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября 2024 года в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 команд со всего мира сразятся за титул чемпиона и призовой фонд в размере $ 1,6 млн.