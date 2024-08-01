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«Это выглядит как Ax1Le + 4»: тренер Cloud9 по CS2 — о текущей игре своей команды

Тренер состава Cloud9 по Counter-Strike 2 Константин Groove Пикинер в интервью после вылета команды с топ-турнира BLAST Premier: Fall Groups 2024 прокомментировал результат своего коллектива.

Наставник «клаудов» считает, что причиной поражения в матче на вылет с Ninjas in Pyjamas стали ошибочные решения:

По моему мнению, мы проиграли из-за плохо принятых решений и большого количества ошибок. [...] Также мы отдали несколько важных «клатчей». Иногда это нормально. Но пока мы молодая команда с неуверенной игрой, отдача таких раундов играет важную роль.

Пикинер не отрицает, что команде предстоит много работы, однако он верит в светлое будущее ростера:

Всё, что я могу сказать, — это то, что у нас абсолютно новая команда. Даже Бумыч раньше играл на позиции снайпера. Это выглядит как Ax1Le + 4. Игроки совершенно новые. Я вижу много пространства для работы. Нам нужно многое сделать. Но мне в любом случае нравятся их страсть и желание. Все парни хотят победить. У нас было 10 дней буткемпа перед этим турниром. Да, практики не хватило. Но эти официальные матчи дают нам пищу для размышлений.

На чемпионате BLAST Premier: Fall Groups 2024 по CS2 Cloud9 заняла 13-16-е место, проиграв в серии со счётом 1:2 таким командам, как FaZe Clan и Ninjas in Pyjamas.