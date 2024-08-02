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Оцепенение из-за страха — в первом отрывке из фильма «Чужой: Ромул»

Оцепенение из-за страха — в первом отрывке из фильма «Чужой: Ромул»
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Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала первый отрывок из фильма «Чужой: Ромул». Фрагмент показывает, как сильно выжившие боятся Чужого.

В отрывке героиня Изабелы Мерсед, Кей, ползёт и натыкается на Чужого. Она замирает, чтобы существо её не заметило. Кей наблюдает, как Чужой тащит за собой трупы нескольких людей.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

Фильм расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными кровожадными созданиями — Чужими.

Премьера картины в мировом прокате состоится 16 августа.

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