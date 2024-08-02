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Дэвид Харбор рассказал о важности фильма «Громовержцы» для киновселенной Marve;

Дэвид Харбор рассказал о важности фильма «Громовержцы» для киновселенной Marve;
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Фильм «Громовержцы», как оказалось, будет оказывать наиболее значимый и весомый вклад в киновселенную Marvel. Об этом сообщил актёр Дэвид Харбор.

По его словам, персонажи актёров будут взаимодействовать с чем-то, что им будет трудно менять, но это «поменяет хоть развития событий».

«Наши персонажи будут взаимодействовать с чем-то, чего мы на самом деле не понимаем, и это фундаментально меняет ход развития событий».

«Громовержцы» — фильм про команду антигероев, которых собирают вместе для решения каких-либо задач и борьбы со злом. Эдакий Отряд самоубийц, но только у Marvel. Главные роли исполнят Флоренс Пью, Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Дэвид Харбор и другие актёры

Главные роли в ленте вместе с Пью сыграют Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Дэвид Харбор и другие актёры.

«Громовержцы» должны выйти в США 5 мая 2025 года.

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