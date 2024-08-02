Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал, почему сериал стал таким популярным

Актёр Александр Половцев, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей» и другим проектам, раскрыл секрет популярности шоу.

По словам Половцева, сегодня этот сериал о работе петербургской милиции уже неактуален: кабинеты и методы работы у оперативников совсем другие. Актёр отметил, что сейчас нет необходимости применять те способы борьбы с преступниками, которые были популярны раньше.

Да, уже появились компьютеры, есть какие-то гаджеты, нет продавленных диванов, браслетов к батарее пристегивать.

Половцев отметил, что проект занял свою нишу, которая была свободна. Первые сезоны сериала нравятся артисту больше последующих, поскольку сценарии новых сезонов, по его мнению, стали более низкого качества.