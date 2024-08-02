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iPhone 15 Pro подешевел в России на 55 тыс. рублей

iPhone 15 Pro подешевел в России на 55 тыс. рублей
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Цена на iPhone 15 Pro в России опустилась до 82 тыс. рублей. Информацией поделилось издание Hi-Tech Mail.ru. Это падение цены — рекордное для гаджета.

Осенью на старте продаж стоимость iPhone 15 Pro начиналась от 150 тыс. рублей. Летом гаджет стоил чуть меньше 95 тыс. рублей, а в некоторых случаях составляет падение цены дошло до 82 тыс. рублей. Предполагается, что смартфон будет дешеветь и дальше.

Стоимость iPhone 15 Pro в России зависит от цвета, объёма памяти, количества и типа поддерживаемых SIM-карт и региона, для которого предназначался смартфон. Самые дешевые, как правило, американские модели, которые поддерживают только eSIM и не предусматривают возможность использования физической SIM-карты.

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