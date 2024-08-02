Фильм «Дэдпул и Росомаха» уже начали показывать в некоторых кинотеатрах России

«Дэдпул и Росомаха» — главный фильм этого лета и, пожалуй, одна из важнейших картин года. Мировая премьера ленты состоялась ещё 26 июля, но до России картина пока не спешит добираться.

Наша личная проверка показала, что некоторые кинотеатры страны уже начали крутить «Дэдпула и Росомаху». К примеру, сеансы в кино есть в Екатеринбурге, тогда как в Москве, Уфе и других городах показы стартуют лишь завтра.

Несмотря на старт проката 3 августа, приобрести билеты в кино уже можно на официальных сайтах кинотеатров.

Фото: Мягкий кинотеатр

Фильм «Дэдпул и Росомаха» рассказывает о том, как Дэдпулу выпадает задание спасти всю киновселенную Marvel и собственную вселенную. Для этого он заручается помощью Росомахи, к роли которого вернулся Хью Джекман.