Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели «Собирателя душ» дают бесплатные билеты на фильм тем, кто родился 14-го числа

Создатели «Собирателя душ» дают бесплатные билеты на фильм тем, кто родился 14-го числа
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Neon рассказала о любопытной акции, которая связана с фильмом «Собиратель душ». Любой, кто родился 14-го числа любого месяца, может попасть на сеанс в кинотеатр абсолютно бесплатно. В России это, конечно же, не действует.

Такой аттракцион щедрости действует до 4 августа. Согласно пресс-релизу, «фанаты, родившиеся 14 числа любого месяца, могут следовать инструкциям, чтобы получить по одному бесплатному билету на сеанс». Почему именно 14? Потому что эта дата играет важную роль в картине.

«Собиратель душ» рассказывает историю агента ФБР, которая выслеживает серийного маньяка по кличке Длинноногий. Приближаясь к разгадке тайны, девушка всё отчётливее осознаёт свою связь с преступником и его целью.

Вместе с Кейджем в проекте сыграла Майка Монро. Режиссёром выступил Осгуд Перкинс, известный по работе над хоррором «Гретель и Гензель».

Материалы по теме
Фильм «Собиратель душ» с Николасом Кейджем возглавил кинопрокат России за уикенд
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android