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Вышел мультфильм «Спасая Бикини Боттом: Сэнди Чикс» — это спин-офф «Губки Боба»

Вышел мультфильм «Спасая Бикини Боттом: Сэнди Чикс» — это спин-офф «Губки Боба»
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Сегодня на Netflix состоялась премьера мультфильма «Спасая Бикини Боттом: Сэнди Чикс» по известной франшизе «Губка Боб Квадратные штаны». Проект уже можно посмотреть на сервисе, но в России он не работает.

Сюжет рассказывает, как родной город Губки Боба вытаскивают на сушу — главные герои отправляются в Техас, родной штат белки Сэнди, где знакомятся с её семьёй. Все вместе персонажи должны будут спасти родной Бикини Боттом, вернув его в океан. Персонажей ждёт уйма приключений.

При этом полную версию мультфильма успели слить в Сеть ещё в январе 2024 года, когда о проекте не было известно почти никаких подробностей.

Видео доступно на YouTube-канале онлайн-кинотеатра Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

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