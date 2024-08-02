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В экранизации Until Dawn снимется Петер Стормаре — в игре он сыграл психиатра Хилла

В экранизации Until Dawn снимется Петер Стормаре — в игре он сыграл психиатра Хилла
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По данным издания The Hollywood Reporter, к актёрскому составу экранизации Until Dawn присоединились Бельмонт Камели, Майя Митчелл и Петер Стормаре. Последний уже причастен к игре Supermassive Games — он сыграл в ней психиатра Хилла.

Новые лица в касте присоединятся к Элла Рубин, Майкл Чимино, Ю Джи-ён и Одесса Эзайон. Какие именно роли достались актёрам, ещё неизвестно. Режиссёром будущей картины выступит Дэвид Ф. Сандберг — постановщик «Шазама!» и «Шазама 2».

Оригинальная Until Dawn вышла в 2015-м эксклюзивно на PlayStation 4 и рассказывала о группе молодых людей, которые пытаются дожить до рассвета в поместье Блэквуд, пока за ними охотится таинственный маньяк. По ходу сюжета герои выясняют, что в деле замешаны потусторонние силы.

Сроки и дата выхода экранизации пока не раскрываются.

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