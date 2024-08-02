Российская Virtus.pro покинула BLAST Premier: Fall Groups 2024 по Counter-Strike 2

Российский состав Virtus.pro завершил своё выступление на топ-турнире BLAST Premier: Fall Groups 2024 по Counter-Strike 2.

В первом раунде нижней сетки «медведи» встретились с немецкой BIG. Хоть команда из Германии и считалась аутсайдером в данном матче, VP не удалось обыграть оппонентов.

В итоге Virtus.pro остановилась на 13-16-м месте вместе с такими командами, как Cloud9, GamerLegion и OG. Коллектив лишился шанса напрямую пройти на топ-турнир BLAST Premier: Fall Final 2024. Вместо этого российский ростер выступит на ивенте BLAST Premier: Fall Showdown 2024, где поборется с другими составами за последний слот на главном чемпионате от BLAST.

Топ-турнир BLAST Premier: Fall Groups 2024 проходит в LAN-формате в период с 29 июля по 4 августа в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 190 тыс. и шесть слотов на BLAST Premier: Fall Final 2024.