Вышли режиссёрские версии обеих частей «Мятежной Луны» Зака Снайдера

Сегодня на Netflix состоялась премьера режиссёрских версий обеих частей «Мятежной Луны». Ленты получили другие подзаголовки — «Чаша крови» и «Проклятие прощения» вместо «Дитя огня» и «Дарующая шрамы».

Хронометраж режиссёрских версий увеличен примерно на час. Суммарно две части расширенных версий длятся больше шести часов.

«Мятежная Луна, часть 2» продолжает историю мирной колонии, которая на окраине вселенной борется с могучим тираном Балисариусом. К своим ролям вернулись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу и другие актёры.

Оригинальная «Мятежная Луна» вышла на Netflix 22 декабря, получив разгромные отзывы от критиков и смешанные – от зрителей. Сиквел все тоже приняли довольно средне.