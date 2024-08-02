SMP Racing Esports сообщила, что первый в истории Всероссийский фестиваль цифрового спорта стартует в Санкт-Петербурге. Дебютный этап пройдёт с 21 по 22 сентября.

Программа развития российского автоспорта SMP Racing, которая уже давно зарекомендовала себя успешным организатором мероприятий по симрейсингу, запустила новый проект с общим призовым фондом в 2 млн рублей – на этот раз он включает в себя не только кибергонки: к ним добавились футбол, хоккей и авиасимуляторы.

Фото: SMP Racing Esports

Первый этап Фестиваля примет ведущий торгово-развлекательный центр России МЕГА Дыбенко. Участников ждут напряжённые и зрелищные сражения в споре за звание сильнейшего в своих дисциплинах, а поклонников киберспорта – насыщенная программа на протяжении обоих дней.